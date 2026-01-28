Полицията разследва политически мотив за пожара в еврейската болница в Берлин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската полиция съобщи днес, че има индикации за възможен политически мотив при пожара в еврейската болница в Берлин, информира ДПА.

Следователите заявиха, че 71-годишен пациент е бил задържан, след като вчера вечерта е запалил предмет в болнична стая, в резултат на което са били ранени няколко души, посочи БТА.

Пожарът е възникнал в клиниката в берлинския квартал Гезундбрунен. Полицейски говорител заяви, че разследването на мотива продължава.

По-рано полицията съобщи, че малко преди полунощ в болнична стая е пламнал матрак, което е причинило силно задимяване.

Първоначалните съобщения сочат, че трима спасители и петима членове на персонала на болницата са пострадали от вдишване на дим. В актуализирана информация от днес сутринта полицията съобщи, че няколко души са пострадали, включително двама спасители. Заподозряният също е пострадал при пожара.

Пожарът е бил потушен, без да се налага евакуация на болницата.