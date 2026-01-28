ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Милен Керемедчиев: Няма отговор защо България е част от Съвета на мира

Милен Керемедчиев Снимка: Би Ти Ви

Основният въпрос е защо сме в Съвета на мира. И отговорът е - неясен.

Това коментира в bTV Милен Керемедчиев, бивш зам. министър на външните работи.

"Подписали сме участие за 3 години - края на мандата на Тръмп. Но - ако не внесем вноската от 1 милиард долара, нашата част от договора, ще бъдем изключени. Тоест - нямаме право на глас, няма да участваме финансово и т.н. Ние най-вероятно няма да участваме. Не виждам никаква външно-политическа логика България да участва в Съвета на мира".

Керемедчиев обясни, че президентът на САЩ Тръмп има право да налага вето на всичко.

"Участието ни в Съвета става с одобрение на Народното събрание", добави още той.

Това е визия на Тръмп. Той иска да събере група от съмишленици, но това противоречи с ОНН.

"Каква ще е задачата на България също не се знае", коментира още анализаторът.

Според него Тръмп ще успее да вземе Гренландия още през тази година.

Милен Керемедчиев

