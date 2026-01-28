Ердоган и Тръмп обсъдиха по телефона ситуацията в Близкия изток

Турският президент Реждеп Ердоган и президентът на САЩ Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор, в който обсъдиха двустранните отношения и ситуацията в Близкия изток, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

"Двамата лидери обсъдиха двустранните отношения между Турция и САЩ, ситуацията в Сирия и дейностите на Съвета за мир в Газа, както и търговските отношения, при които беше поставен акцент върху отбранителната индустрия", пише в официалното съобщение за срещата.

По време на разговора Ердоган е подчертал, че Турция ще продължи да прави стъпки за развитието на двустранните отношения със САЩ, както и че напредъкът им е в общ интересен на двете държави, посочи БТА.

"Президентът Ердоган заяви, че отдава голямо значение на прекратяването на огъня в съседна Сирия и цялостното изпълнение на плана за интеграция (на сирийските кюрдски милиции в сирийската армия - бел. ред.), както и че ситуацията се следи отблизо заедно с властите в Сирия и САЩ", съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

Ердоган пожела ползотворна работа на Съвета за мир в Газа и изрази увереност, че преизграждането на Газа и слагането на край на хуманитарната катастрофа там ще отвори пътя към траен мир в региона.