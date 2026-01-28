"Вашингтон пост": Тръмп съжалява за пролятата кръв в Минеаполис

Президентът Доналд Тръмп смекчи тона по въпроса с прилагането на мерки срещу имиграцията след новото убийство на американски гражданин от федерални служители и на фона на нарастващи призиви за разследване. Той изрази съжаление за пролятата кръв и изпрати специален пратеник в Минеаполис, пише тази сутрин в. "Вашингтон пост".

В същото време Белият дом се опита да прехвърли вината за насилието върху ръководени от демократите юрисдикции, които забраниха на местните власти да сътрудничат с федералните имиграционни органи. Администрацията предупреди, че насилието няма да спре, докато губернаторите и кметовете от Демократическата партия не съдействат на федералните правоохранителни органи при арестите, задържането и депортирането на нелегални имигранти.

По-премереният отговор на Белия дом за убийството на Алекс Прети в събота в сравнение с този на Рене Гуд в началото на януари обаче изглежда като смекчаване на агресивната политика спрямо имиграцията, създадена от самия Тръмп.

Най-ясният знак за това е решението на американския президент да изпрати в Минесота специалния си представител по контрола на имиграцията Том Хоман, чийто фокус върху преследването на престъпници, свързани с насилие, контрастира с драматичните конфронтации, които Тръмп настояваше да бъдат предприети.

Британският в. "Гардиън" цитира последните данни от разследването, които сочат, че двама служители на имиграционните служби са стреляли срещу Прети.

Докладът бе публикуван в момент, когато Тръмп дава сигнали, че може да започне да намалява броя на служителите на Службата за имиграционен и митнически контрол и други федерални агенти в щата, отбелязва изданието.

Критиките срещу имиграционните мерки на администрацията на Тръмп продължават да нарастват, отчасти подхранвани от множество видеоклипове, циркулиращи в онлайн пространството, които показват федерални агенти да демонстрират агресивно поведение, докато патрулират в щата, особено пред деца.

С експедитивните си методи и дългото маслиненозелено палто с месингови копчета – според критиците напомнящо на униформите на Вермахта – началникът на граничната патрулна служба Грегъри Бовино се превърна в символ на милитаризацията на борбата срещу нелегалната имиграция в САЩ, пише от своя страна френският в. "Монд".

В Минеаполис, Минесота, полицаят, който отговаряше за Митническата и гранична охрана (МГО, гранична полиция – една от федералните агенции, отговорни за операциите), се отличи с особено агресивните репресии срещу заподозрени нелегални мигранти, но и срещу демонстранти, протестиращи срещу мерките на администрацията на Тръмп.

В събота, 24 януари, в Минеаполис, без да изчака да минат дори няколко часа Грегъри Бовино даде заключенията си за смъртта на Алекс Прети. "Изглежда като ситуация, в която лицето е искало да причини максимални щети и масови убийства на служители на правоприлагащите органи", заяви той, игнорирайки видеоклиповете, на които се вижда от всеки ъгъл прострелян мъж да лежи на земята, докато петима или шестима полицаи, облечени в униформи, го бият.

В понеделник, 26 януари, Грегъри Бовино и неговите екипи станаха жертва на преоценката от страна на Доналд Тръмп на обществената подкрепа за политиката му на масови депортации. Кметът демократ на Минеаполис Джейкъб Фрей съобщи след телефонен разговор с президента, че агентите, разположени от Белия дом за борба с имиграцията ще напуснат града на следващия ден.

Говорителката на Тръмп обаче обяви, че Бовино е "страхотен професионалист" и ще "продължи да води активно митническата и гранична полиция в цялата страна".

Изданието "Политико" отбелязва в заглавие "Главният съдия на Минесота, ветеран в консервативните правни среди, се изправя срещу АЙС (ICE, Службата за имиграционен и митнически контрол)".

Когато Патрик Шилц оглави федералния районен съд на Минесота, плановете му бяха да остане невидим, пише изданието. Четири години по-късно, назначеният от президента Джордж Буш-младши съдия е въвлечен във все по-остър правен конфликт с имиграционните сили на президента Доналд Тръмп.

Шестдесет и пет годишният Шилц публично изрази гнева си заради лошото отношение на администрацията на Тръмп към хора без легален статут, арестувани по време на операциите за масови депортации. Той разкритикува Министерството на правосъдието и нарече "безсмислени" опитите на администрацията да го принуди да издаде заповед за арест на бившия водещ на Си Ен Ен Дон Лемън и други участници в протестите миналата седмица.

Сблъсъкът се очаква да достигне кулминацията си в петък, когато Шилц планира да доведе в съдебната зала в Минесота Тод Лайънс - ръководител на Службата за имиграционен и митнически контрол, за да го разпита за масовото нарушаване на съдебни заповеди, което според Шилц и колегите му са отровили доверието между администрацията и съда.

Съоснователката на групата "Латиноамериканки за Тръмп" от своя страна предупреди, че мерките срещу имиграцията ще струват на републиканците междинните избори, пише в. "Ню Йорк таймс".

Републиканската партия има проблем, заяви щатската сенаторка Илеана Гарсия в интервю, предсказвайки, че тя ще загуби междинните избори тази година, ако Белият дом бързо не преосмисли тактиките си за прилагане на мерките срещу имиграцията. Тя обвини Стивън Милър - заместник-началник на кабинета на президента и съветник по вътрешната сигурност - за мерките, които включват насилствено извличане на хора от автомобили и опити деца, преминали границата сами, да бъдат изведени от приемни домове и депортирани.

Изданието "Нюзуик" цитира сенаторката републиканка от щата Мейн Сюзън Колинс, която предупреди, че новоназначените служители на Службата за имиграция и митнически контрол биват изпращани в полеви условия твърде бързо и "тяхното обучение не е било толкова задълбочено и обширно, колкото трябва да бъде".

Тя съобщи, че изготвя списък с конкретни случаи, които ще предаде на Министерството по вътрешна сигурност, след като нейни избиратели са се свързали с нея, за да изразят притеснението си относно операции на АЙС, при които хора, пребиваващи легално, са били задържани, пише БТА.