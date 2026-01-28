ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама българи са арестувани в Солун за продажба на хашиш

Гръцката полиция.

Двама българи са арестувани в Солун за продажба на хашиш, съобщават гръцките медии по информация на полицията. При акцията в центъра на града, в района на Солунския университет „Аристотел",  са задържани трима чужденци, които са си разменяли наркотици. Двама от тях са българи на 21 и 33 години, както и за 23-годишен мъж от Албания, за когото се твърди, че е купил хашиш от двамата мъже от България. Тримата са били установени и арестувани след сделката от полицейски служители от отдел „Превенция и борба с престъпността".

Според полицията, у арестуваните са открити и иззети пакети канабис с общо тегло 38,33 грама и сума пари, произхождащи от наркотрафик.

Гръцката полиция.

