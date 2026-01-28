"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел, съобщи иранското съдебно медийно издание "Мизан", посочвайки името на Хамидреза Сабет Есмаилипур, предаде Ройтерс.

Заплетен в десетилетия на скрита война с Израел, Иран е екзекутирал много хора, които са били обвинявани във връзки с израелските разузнавателни служби и в подпомагане на дейността им в страната, предаде БТА.

"Хамидреза Сабет Есмаилипур, който беше арестуван на 29 април 2025 г., беше обесен за престъплението шпионаж и сътрудничество с разузнаването в полза на вражеска разузнавателна служба (Мосад) чрез ... предаване на класифицирани документи и информация, след като присъдата беше потвърдена от Върховния съд и чрез правни процедури", съобщи "Мизан".

Екзекуциите на иранци, осъдени за шпионаж в полза на Израел, значително са се увеличили от миналата година след пряката конфронтация между двамата регионални врагове през юни, когато израелските и американските сили нанесоха удари по ядрените съоръжения на Иран, посочва Ройтерс.