Тайван демонстрира способностите на военновъздушните си сили на фона на напрежение с Китай

Военновъздушните сили на Тайван демонстрираха способността си бързо да презареждат и да се върнат във въздуха с най-модерните си изтребители Ф-16 по време на учение днес, имащо за цел да покаже бойно ориентирана подготовка, предаде Ройтерс.

Военновъздушните сили на Тайван почти ежедневно извършват полети, за да наблюдават и предупреждават китайските самолети, които извършват рутинни полети около острова. Тайпе приема тези действия като продължаваща кампания на тормоз, целяща да тества и изтощи много по-малките тайвански ВВС и да упражни политически натиск.

Администрацията на тайванския президент Лай Чин-те настоя за по-реалистично бойно обучение, като част от програмата за модернизация на отбраната, с по-малко постановъчни упражнения и повече симулации на действителни бойни ситуации.

Тайван рутинно извършва учения преди празниците за Лунната нова година, които започват следващия месец, но тези бяха първите, проведени пред медии, откакто Китай проведе последния си кръг военни учения около острова в края на декември.

Военният пилот Ши Шун-де каза пред Ройтерс, че е важно хората да знаят колко бързо могат да реагират военновъздушните сили.

"Учението позволява на обществеността да види резултатите от реалистичната, бойно ориентирана подготовка на ВВС", заяви той.

Непрекъснатите полети срещу китайски нахлувания също дават на тайванските пилоти реален опит, като им позволяват да наблюдават отблизо китайските ВВС и тактиките им.

По време на Студената война двете военновъздушни сили провеждаха редовни въздушни битки над Тайванския проток, но от десетилетия не е произвеждана стрелба, отбелязва Ройтерс.

Президентът Лай днес заяви, че военната подготовка трябва да бъде по-практична, по-гъвкава и по-близка до истински бойни действия. "В същото време трябва да разработим редица стратегии за побеждаване на врага с гъвкавост, използвайки технологии и изкуствен интелект, за да изградим отбранителни сили, които са ефективни, надеждни и модернизирани", добави той.