Европа затваря Балтийско море за сенчестия флот на Русия

Четиринадесет европейски държави обявиха, че затварят Балтийско море за т.нар. „сенчест флот" на Русия, се посочва в съвместно изявление, публикувано от британското правителство.

В документа страните предупреждават, че танкери, които прикриват произхода си чрез смяна на флагове, изключване на транспондери или плаване без изрядни документи, ще бъдат третирани като кораби без държавна принадлежност. Подобни плавателни съдове могат да бъдат задържани без юридически рискове.

Изявлението е подписано от Белгия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерландия, Норвегия, Полша, Швеция и Великобритания.

Сенчестият флот е мрежа от танкери, използвани основно от Русия за износ на петрол в заобикаляне на западните санкции. Корабите често сменят флагове, изключват транспондерите си и плават с неясна документация. В Балтийско море те представляват сериозен риск за навигационната безопасност и околната среда заради тесните и натоварени морски маршрути. Темата се разглежда и в контекста на хибридните действия на Русия в региона.

Естония задържа танкер „Кивала" (Kiwala) през април 2025. в Балтийско море, който част от руския „сенчест флот" и е плавал без официален флаг. Корабът беше проверен за документи и правен статус и после закотвен до Талин.

Няма публично потвърдени данни за други официални физически арести/задържания на танкери от сенчестия флот в Балтийско море след „Кивала". Имаше случаи на блокиране или принудително пренасочване, когато кораби, за които се предполага, че са част от мрежата, бяха спрени или върнати от европейски власти, но не става дума за пълно задържане.