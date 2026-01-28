ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Гуанджоу ще се проведе първа среща на високопоставени представители на АТИС

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

От 1 до 10 февруари в Гуанджоу ще се проведе първа среща на високопоставени служители за подготовка за форума на върха на Азиатско-тихоокеанското сътрудничество (АТИС), на който Китай е домакин през настоящата година, съобщи на днешната си пресконференция говорителят на Външно министерство Гуо Дзякун, съобщава КМГ.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

