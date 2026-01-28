Китай отчете рекордни 697 млн. преминавания на границата през 2025 г.

Държавното управление по миграцията днес проведе пресконференция, на която бе съобщено, че през 2025 г. общият брой на влизанията и излизанията от Китай е достигнал 697 милиона души, което представлява ръст от 14,2% на годишна база и е най-високото ниво в историята, съобщава КМГ.

Същевременно броят на държавите, за които Китай прилага едностранен безвизов режим, е увеличен до 48, броят на страните с взаимно безвизово пътуване е 29, а 28 са държавите, които предоставят едностранен безвизов режим за китайски граждани.

По отношение на обслужването и насърчаването на националните и регионалните стратегии за развитие се работи за изграждането на институционална система с пълен цикъл на реагиране – от входните визи до постоянното пребиваване. Това позволява на редица необходими за страната висококвалифицирани специалисти да идват безпроблемно в Китай.