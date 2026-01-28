Китайски хуманоиден робот осъществи връзка със сателит в орбита

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайски хуманоиден робот се свърза директно със сателит в ниска околоземна орбита по време на пилотна демонстрация, отбелязвайки пробив в автономната работа на роботи без нужда от наземни комуникационни мрежи, съобщава КМГ.

Изпитанието се проведе в рамките на промоционално събитие за търговската космическа индустрия. Роботът Embodied Tien Kung, разработен от Пекинския иновационен център за хуманоидна роботика (X-Humanoid), установи стабилна връзка със сателит за интернет комуникация на компанията GalaxySpace и осъществи синхронно предаване на визуални данни.

Според разработчиците това е първата подобна демонстрация в света и първият случай в Китай, при който хуманоиден робот едновременно се свързва със сателит в ниска орбита, смартфон местно производство и компютърен терминал.

Експериментът показва потенциала на сателитния интернет да освободи роботите от зависимостта им от мобилни и Wi-Fi мрежи. Това ще им позволява да работят в реално време в отдалечени планински райони, офшорни зони и при аварийно-спасителни операции.