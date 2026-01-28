Пощата на пандите в Чънду

Писмата винаги са носили най-искрените надежди и очаквания на хората. През последните години пощенските служби на много места откриха тематични пощи с различни стилове, превръщайки се в нов акцент на пазара на културно и туристическо потребление, съобщава КМГ.

В град Чънду, провинция Съчуан, има тематична поща на пандите, която умело съчетава вековната история на китайската поща с градската жизненост на Чънду, създавайки културно и туристическо пространство с традиционни и модерни специфики. В края на годината то се превърна в най-удобното място за изпращане на „писмо за Нова година".

Тук има над 2000 видове продукти с панда тематика, включително стотици видове пощенски картички. Героят на пощенската кутия е пандата Йойо, носеща пощенска шапка, зелен шал и малка пощенска чантичка. Тази уникална пощенска кутия привлича голям брой туристи от цялата страната.

Джан Дзиен, турист от Шанхай, сподели, че е видял тази уникална пощенска кутия онлайн и затова е дошъл специално да я посети. „Аз много обичам пандите. Случайно попаднах на тази пощенска кутия и затова дойдох да я разгледам. Разбрах, че тук също изпращат пощенски картички, затова реших да напиша няколко", добави той.

„Днес е първият ми ден в Чънду. Мисля, че това място има много типичен местен стил. Харесва ми този малък ключодържател с панда, затова веднага си купих един. Планирам също да купя пощенски картички, които да изпратя на приятелите си в различни места на страната, за да могат и те да посетят Чънду", каза Уан Дзингуей, турист от град Ланджоу, провинция Гансу.

От създаването си през 2013 г., пощата на пандите непрекъснато популяризира културата на град Чънду, на самите панди, както и на писането на писма, разпространявайки широко вековната история на пощенските услуги до младежите по модерен начин. В момента пощата е изградила система на продуктите, базирана главно на пощенски картички, филателни продукти и свързани с тях креативни производни продукти, отговарящи на разнообразното търсене на различните потребителски групи.

Освен това, на втория етаж на пощата, е открит ресторант с панда тематика, предлагащ кафе лате с изображение на панда и комплексни ястия, привличайки много чуждестранни туристи.

Малайзийска туристка заяви, че не е очаквала да изпита толкова богато преживяване чрез една поща. „Когато дойдохме в пощата видяхме много различни видове пощенски картички, някои бяха много реалистични. Тук има преносими батерии, марки и тетрадки – всички са уникални. Това, което ме впечатли най-много, беше снимането с изкуствен интелект, което изпробвах сама. Ако се интересувате, можете да го опитате и вие", допълни тя.

В момента пощата приема близо 3000 посетители дневно, като годишните ѝ приходи надхвърлят десет милиона юана. Благодарение на уникалния си културен чар и иновативния си оперативен модел, тя се е превърнала в една от културните и туристически забележителности на Чънду за представянето на града в цялата страна. Тан Сяо, който е директор на пощата, обясни, че тъй като в момента е зимен сезон се оформя обиколката „Пандата излиза от Съчуан", като се посещават градовете Дзилин и Харбин. „Нашата панда Йойо ще донесе подаръци от Чънду и вкусове от Съчуан до там. Следващата година ще направим още повече турове до района на Големия залив Гуандун-Хонконг-Макао, Юннан и много други места", категоричен е директорът.

В края на годината много туристи в пощата описаха надеждите и стремежите си за 2026 г. върху пощенски картички. Те споделиха, че се надяват да предадат искрените си благопожелания и красиви мечти за бъдещето, както и загрижеността си за безопасността и здравето на своите роднини и приятели, чрез тези ръкописни пощенски картички.