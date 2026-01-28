ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестувани са собственикът и двама служители на фа...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22176760 www.24chasa.bg

Военни взривиха ледена тапа в река Лапус

1584
Кадър: @RNP_Romsilva X

Над 40 хектара обработваеми площи са били наводнени в село Разоаре, окръг Марамуреш в Северна Румъния, след като река Лапус е излязла от коритото си заради натрупване на лед, предаде Аджерпрес.

Наложило се е военни пожарникари да взривят леда, за да освободят коритото на реката, съобщи говорителят на Инспектората за управление на извънредни ситуации в Марамуреш, посочи БТА.

Военните с помощта на доброволци са изградили с чували пясък дига от 220 м, за да предпазят околните къщи, които са били частично наводнени.

Кадър: @RNP_Romsilva X

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание