Военни взривиха ледена тапа в река Лапус

Над 40 хектара обработваеми площи са били наводнени в село Разоаре, окръг Марамуреш в Северна Румъния, след като река Лапус е излязла от коритото си заради натрупване на лед, предаде Аджерпрес.

Наложило се е военни пожарникари да взривят леда, за да освободят коритото на реката, съобщи говорителят на Инспектората за управление на извънредни ситуации в Марамуреш, посочи БТА.

Военните с помощта на доброволци са изградили с чували пясък дига от 220 м, за да предпазят околните къщи, които са били частично наводнени.