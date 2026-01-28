Пожар избухна в луксозен хотел във Френските Алпи, десетки хора са евакуирани

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Множество хора бяха евакуирани, след като пожар пламна в петзвезден хотел в ски курорта Куршвел във Френските Алпи късно снощи, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Никой не е пострадал в пламъците, тръгнали от тавана на хотел „Гран Алп" около 19 ч. снощи, съобщи на сайта си департамента Савоя.

Местните власти съобщиха, че близо сто души са евакуирани, а местните медии съобщиха, че броят им е нараснал до 270 души, след като огънят е обхванал и близки сгради. Персоналът и гостите са били приютени в други хотели, посочи БТА.

„Евакуацията премина спокойно и няма информация за пострадали", съобщиха местните власти.

Мерките за безопасност в региона са повишени след пожара в швейцарския курорт Кран Монтана, при който в новогодишната нощ загинаха 40 души, много от които тийнейджъри, а над 100 бяха ранени.