Съветът за мир на Тръмп приветства Азербайджан като член основател

Доналд Тръмп Снимка: Снимка архив

Съветът за мир, създаден по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп, приветства Азербайджан като член и основател, съобщи агенция АЗЕРТАДЖ.

"Съветът за мир приветства Азербайджан като член основател на нашата разрастваща се международна организация", посочи организацията в профила си в социалната мрежа "Екс".

В профила на Съвета за мир бяха публикувани и приветствени визуални материали за други държави, присъединили се като членове основатели на организацията, посочи БТА.

Церемонията по подписването на Хартата за мир се състоя на 22 януари в Давос с участието на президента на Азербайджан Илхам Алиев.

Доналд Тръмп

