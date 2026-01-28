Проектът за новата автогара в Атина буксува, но получи „зелена светлина" за екологичните условия

Преместването на Атинските автогари Кифисос и Лиосион в новия централен терминал в Елеонас все още няма окончателно определена дата за завършване, но проектът навлезе в решаваща фаза. Според последни доклади от януари 2026 г., проектът е получил „зелена светлина" за екологичните условия и се очаква изграждането да отнеме около две години след стартирането на същинските строителни работи.

Новият терминал ще прилича на „малко летище" с площ над 66 000 кв.м., включващо хотел, търговски център, конферентни зали и директна връзка с метростанция Елеонас (Линия 3).

Целта на проекта е да се създаде първокласен международен транспортен хъб, който да отговаря на стандартите на модерните европейски летища и гари. Отделна сграда и перони, предназначени за автобуси от трети страни (Балканите, Европа, Азия), е ключов елемент. Това ще централизира международния трафик, който в момента е разпръснат на различнилокации в Атина.

Тази стъпка е от решаващо значение не само за гръцкия вътрешен транспорт, но и за позиционирането на Атина като регионален транспортен център в Югоизточна Европа.

Въз основа на изготвения план се предвижда изграждането на терминал от порядъка на 40 000 кв.м. От тях приблизително 11 750 кв.м. са търговски площи и свързани с тях функции, които ще бъдат експлоатирани от частния сектор чрез отдаването им под наем и евентуално чрез събиране на процент от оборота, както се случва в търговските центрове. Същевременно са планирани и 20 акра безплатни зелени площи, както и 572 паркоместа за автомобили. Ще има две нива за паркиране на автобусите, които ще обслужват маршрутите и обслужва над 40 000 пътници на ден, което означава 15 милиона пътници годишно. За неговото изпълнение ще са необходими средства от 150-200 милиона евро.

Най-голямото предизвикателство остава завършването на финансовите и правни процедури, за да може проектът да започне да се реализира физически.

Проектът е от периода на Олимпийските игри, но не е било възможно да се осъществи, въпреки че няма сериозни пречки. Това е проект, който ще има множество ползи, както за пътниците, така и за трафика, тъй като ще облекчи задръстванията на две точки в центъра, които отдавна са доказали, че са надхвърлили първоначалните си възможности.

В момента проектът се намира в състояние на „финална подготовка за търг", но реалната „първа копка" остава подвижна мишена. За пътниците това означава, че ще продължат да ползват автогари Кифисос и Лиосион поне още няколко години.