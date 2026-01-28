Очаква се Рубио да отправи предупреждение за бъдещи военни действия във Венецуела ако пречи на Тръмп

Очаква се държавният секретар Марко Рубио днес да предупреди, че администрацията на президента Доналд Тръмп е готова да предприеме нови военни действия срещу Венецуела, ако временното ръководство на страната се отклони от очакванията на САЩ, предаде Асошиейтед Прес.

Според предварително подготвен текст, който Рубио ще представи по време на изслушване пред Комисията по външните отношения на Сената на САЩ, държавният секретар ще каже, че САЩ не са във война с Венецуела и че временното ръководство на страната им съдействат, но също така ще отбележи, че администрацията на Тръмп не изключва възможността да използва сила отново, ако това се наложи.

„Готови сме да използваме сила, за да гарантираме максимално сътрудничество, ако всички други методи се провалят", ще каже Рубио според текста, публикуван вчера от Държавния департамент. „Надяваме се, че това няма да е необходимо, но никога няма да се отклоним от нашите задължения към американския народ и от нашата мисия в това полукълбо", ще каже отще той.

Очаква се, че по време на посветеното на Венецуела изслушване Рубио ще защити действията на Тръмп за отстраняване от власт на венецуелския президент Николас Мадуро, за продължаване на смъртоносните военни удари по плавателни съдове, заподозрени в трафик на наркотици, и за конфискуване на санкционирани танкери, транспортиращи венецуелски петрол. Той отново ще отхвърли твърденията, че тези действия на Тръмп са в нарушение на американската конституция, пише БТА.

Демократите в американския Конгрес осъдиха действията на Тръмп и заявиха, че той е превишил правомощията на изпълнителната власт. Повечето републиканци обаче смятат, че Тръмп легитимно е упражнил правомощията си.