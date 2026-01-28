Руска въздушна атака взе две жертви в Киевска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия атакува Украйна с дронове и ракети през нощта. Загинали са двама души в Киевска област, а южният град Одеса беше атакуван за втора поредна нощ, предаде Ройтерс, като се позоваха на украински официални представители.

Мъж и жена са загинали в Киевска област, а още четирима души, включително две деца, са потърсили медицинска помощ, съобщи губернаторът Микола Калашник в платформата „Телеграм".

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е изстреляла балистична ракета „Искандер-М" и 146 дрона, 103 от които са били неутрализирани.

В украинската столица Киев е била ударена 17-етажна жилищна сграда, което е причинило леки щети на покрива и е повредило прозорците на горните етажи, съобщиха службите за спешна помощ.

В Одеса, където бе обявен ден на траур, след като при руска въздушна атака снощи трима души бяха убити, а трима души са били ранени, съобщи ръководителят на областта Серхий Лисак. Пристанищната инфраструктура в околната област, където се намират украинските черноморски пристанища, също е била повредена, съобщи губернаторът на областта.

В централния украински град Кривой Рог (Кривий Рих на украински - бел.ред.) двама души са били ранени при ракетна атака през нощта, съобщи председателят на Градския съвет за отбрана Олександър Вилкул. Атаката е нанесла „значителни" щети на инфраструктурни съоръжения и близо 700 сгради са останали без отопление, добави той, цитиран от БТА.

Ранно сутринта Русия е атакувала и югоизточния град Запорожие, съобщи началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в „Телеграм". Четирима души са били ранени при атаката, която също така е нанесла щети на най-малко 12 жилищни сгради, като частично е прекъснала електрозахранването на някои от тях, каза той.

Градът, който се намира близо до фронтовата линия, е атакуван редовно от Русия от началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.