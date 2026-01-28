Близо 80 кметове от Мрежата на балканските градове подкрепиха арестуваните кметове на Истанбул и Тирана

Кметовете на общините от Мрежата на балканските градове B40 подписаха съвместно писмо в подкрепа на арестуваните кметове на Истанбул Екрем Имамоглу и на Тирана Ерион Велиай, съобщи албанският информационен портал „Шчиптаря".

Кметовете на 76-те общини изразиха безпокойството си от безсрочния арест на двамата кметове, както и на други кметове, и го определиха като „опасна тенденция", която заплашва местната демокрация на Балканите и по света.

„Въпреки различните ни политически убеждения, ние сме единни в това да алармираме за безсрочното задържане на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, основател и първи председател на мрежата B40, кмета на Тирана Ерион Велиай, трети (поред ротационен) председател на мрежата B40, както и на други кметове. Отстраняването на демократично избрани длъжностни лица от длъжност без окончателно решение не е справедливост. То подкопава волята на избирателите и представлява директна заплаха за местните демокрации", се посочва в писмото.

Подписалите писмото се позовават на доклад на Венецианската комисия от октомври 2025 г. и Европейската конвенция за правата на човека, като подчертават, че арестът трябва да бъде крайна мярка, а не средство за възпрепятстване на мандата по политически причини, отбелязва порталът.

Те подчертават, че не искат имунитет за двамата кметове, нито коментират същността на обвиненията, вината или невинността им, и допълнват, че призивът им е „ограничен, принципен и напълно в съответствие с европейските стандарти".

"Нашият призив е да бъде сложен край на безсрочното задържане под стража на кметовете Екрем Имамоглу и Ерион Велиай и други задържани кметове и да им бъде позволено да изчакат съдебните процедури на свобода, като същевременно упражняват задълженията, за които гражданите, които те представляват, са им гласували доверие", се посочва в съвместното писмо.

Кметовете от B40 призовават за прозрачно и пропорционално правосъдие, което зачита демократичния избор. Те искат също така съответните власти да гарантират „възстановяването на демократичните мандати и последователното прилагане на европейските норми във всички случаи, засягащи избрани местни длъжностни лица".

Бившият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу беше арестуван на 19 март м.г. по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет в града го отстрани временно от поста и му определи мярка задържане под стража. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

Имамоглу е основател на мрежата B40. Делегация от кметове от Мрежата на балканските градове B40 изрази солидарност с него и миналата година, като присъства и на митинг на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), член на която е Имамоглу, в Истанбул, организиран в подкрепа на бившия истанбулски кмет и другите задържани в затвора кметове от партията.

Кметът на Тирана Ерион Велиай беше арестуван в сградата на община Тирана на 10 февруари 2025 г. по обвинения в корупция и пране на пари и му беше определена мярката за неотклонение „задържане под стража". Той е обвинен в девет случая на пасивна корупция, както и в пране на пари, недеклариране на имущество, злоупотреба с власт и внасяне на незаконни предмети в затвора. Велиай беше отстранен от длъжност с правителствено решение и по-късно върнат на поста кмет на Тирана от Конституционния съд на Албания, но продължава да бъде в ареста в очакване на съдебен процес, пише БТА.

Мрежата на балканските градове B40 е създадена през 2021 г. в Истанбул и обединява местни власти в региона под мотото "По-добро сътрудничество – по-добро бъдеще". Сред нейните основни цели са насърчаване на демократичното управление, икономическото развитие, културния обмен и устойчивото развитие на градовете. Тазгодишната пета Среща на върха на Мрежата на балканските градове B40 се проведе между 25 и 27 януари в хърватската столица Загреб.