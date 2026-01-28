Турция е четвъртият по големина пазар за продажба на електромобили през 2025 г.

Турция е четвъртият по големина пазар за продажба на електромобили в Европа през 2025 г., предаде Анадолската агенция, позовавайки се на доклад на базирана в Лондон международна агенция за анализи в областта на енергетиката.

Страната е постигнала този резултат чрез продажбата на 190 хиляди електромобила и се е наредила на челните места след Германия, Великобритания и Франция.

През изминалата година 17 на сто от продадените нови автомобили в Турция са били електрически. С тези стойности страната за първи път достига 17 на сто от пазарния дял на продажбите на електрически превозни средства в целия Европейски съюз. През 2024 на той е бил 10 на сто.

От друга страна данните сочат, че въпреки ръста на продажбите, едва два процента от автомобилите в страната са електрически или с биогориво.

Според доклада има няколко основни фактора за покупката на електромобили. Те са предлагането на пазара на електромобили местно производство, нови електромобили на изгодни цени и тези автомобили да не се облагат с високи данъци, пише БТА.

В текста се посочва, че Турция има все по-голям потенциал да увеличи местното производство на електрически автомобили и да намали вноса на такива превозни средства.