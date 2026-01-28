Стармър към Зеленски: Русия трябва да сложи край на продължаващите кръвопролития

Британският премиер Киър Стармър каза на украинския президент Володимир Зеленски, че „Русия трябва да сложи край на продължаващите кръвопролития" в следствие на конфликта между двете страни, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Стармър е разговарял по телефона със Зеленски вчера, преди да отпътува за визитата си в Китай и Япония.

Говорител на „Даунинг Стрийт" каза, че посещенията на министри от кабинета на Стармър в Украйна демонстрират „непоколебимата подкрепа на Великобритания" в момент, когато идния месец ще се навършат четири години от началото на руската инвазия и на фона на най-новите атаки с дронове и ракети.

„Лидерите обсъдиха напредъка, постигнат по време на неотдавнашните мирни преговори в Абу Даби и се съгласиха, че е необходимо да бъде постигнат справедлив и траен мир в Украйна. Премиерът каза, че Украйна вече е демонстрирала ангажимента си за постигане на мир и че Русия трябва да сложи край на продължаващите кръвопролития. Той добави, че Великобритания ще продължи да работи в тясно сътрудничество с международните партньори, за да подкрепи сигурността на Украйна", каза още говорителят.

В публикация в „Екс" след телефонния разговор Зеленски заяви, че подкрепата на Великобритания е „от критично значение... не само на думи, но и чрез конкретни пакети с енергийна помощ".

„Украйна иска да сложи край на тази война колкото се може по-скоро" и е готова да работи денонощно за постигането на мир, каза още украинския президент. „Русия трябва да демонстрира същата готовност - не да атакува украинската енергийна инфраструктура или да се опитва да лиши хората от топлина и електричество, а истински стъпки за прекратяване на кръвопролитията", добави Зеленски.

Стармър вчера е разговарял по темата за Украйна и с шведския си колега Улф Кристершон, посочи говорителят, пише БТА.

„Те подчертаха колко важно е да бъде гарантирано, че Украйна ще разполага с дългосрочните гаранции за сигурност и с продължителната международна подкрепа, от която се нуждае, за да си осигури справедлив и трен мир", каза той.