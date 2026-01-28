Знамената в Солун са спуснати наполовина заради катастрофата с фенове на ПАОК в Румъния

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Знамената пред кметството в Солун бяха спуснати наполовина от ранните сутрешни часове в знак на почит към паметта на седемте привърженици на местния футболен клуб ПАОК, които загинаха вчера при катастрофа в Румъния, съобщи държавната телевизия EPT.

Общината взе решение да отложи всички планирани публични събития до петък, 30 януари.

В публикация на официалната си страница във фейсбук съболезнования към близките на жертвите поднесе гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис: ,,Дълбоко съм разтърсен от трагичния инцидент в Румъния, при който седем млади наши сънародници загубиха живота си", написа Мицотакис.

Румънският премиер Илие Боложан също изрази съболезнованията си към семействата на седмината млади гръцки граждани, съобщи румънската новинарска агенция Аджерпрес.

Освен седемте жертви в катастрофиралия бус са пътували още трима фенове на ПАОК, които в момента се намират в болница в Румъния, съобщава БТА.