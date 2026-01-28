ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радослав Миленков има много ангажименти в ЕЦБ и БН...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22177755 www.24chasa.bg

Знамената в Солун са спуснати наполовина заради катастрофата с фенове на ПАОК в Румъния

3048
При катастрофата загинаха седем привърженици на солунския футболен клуб ПАОК Снимка: sport24.gr

Знамената пред кметството в Солун бяха спуснати наполовина от ранните сутрешни часове в знак на почит към паметта на седемте привърженици на местния футболен клуб ПАОК, които загинаха вчера при катастрофа в Румъния, съобщи държавната телевизия EPT.

Общината взе решение да отложи всички планирани публични събития до петък, 30 януари.

В публикация на официалната си страница във фейсбук съболезнования към близките на жертвите поднесе гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис: ,,Дълбоко съм разтърсен от трагичния инцидент в Румъния, при който седем млади наши сънародници загубиха живота си", написа Мицотакис.

Румънският премиер Илие Боложан също изрази съболезнованията си към семействата на седмината млади гръцки граждани, съобщи румънската новинарска агенция Аджерпрес.

Освен седемте жертви в катастрофиралия бус са пътували още трима фенове на ПАОК, които в момента се намират в болница в Румъния, съобщава БТА.

При катастрофата загинаха седем привърженици на солунския футболен клуб ПАОК Снимка: sport24.gr

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание