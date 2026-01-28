ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руснак е открит мъртъв в хотел на Бали, от стаята му се чули викове за помощ

Полицейска кола Снимка: Архив "24 часа"

Руски гражданин е намерен мъртъв в курортния град Убуд на индонезийския остров Бали, предаде ТАСС, цитирайки медийната група "Бали Пост" (Bali Post), които се позовават на местните правоохранителни органи.

Четиресет и една годишният мъж е бил намерен вчера в стая на един от хотелите без признаци на живот.

Вчера вечерта полицейски служители обърнали внимание на включеното осветление в стаята на госта и при проверка сутринта го открили да лежи с лицето надолу. По-рано очевидци са съобщили, че предната вечер от стаята се чували викове за помощ.

Според предварителните заключения на лекарите причината за смъртта може да е сърдечен арест. На мястото на инцидента не са открити следи от насилие или наранявания, пише БТА.

Руснакът е живял в тази стая от юни 2025 г., отбеляза ведомството.

Полицейска кола

