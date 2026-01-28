Черна гора може да остане без гориво заради регионалните протести на превозвачи

Черна гора може да бъде изправена пред недостиг на гориво заради протестите в региона и блокада на черногорското пристанище Бар на Адриатическо море, организирани от шофьори на камиони срещу ограничителни правила за влизане в ЕС, предаде Ройтерс. Шофьорите са изложени на риск от депортиране при превишаване на ограниченията за посещения в Шенгенското пространство.

Пристанището в Бар е най-голямата входна точка за внос на горива в Черна гора, която няма свои капацитети за рафиниране на петрол. Там са и най-големите хранилища за горива на страната.

Блокадите на гранични пунктове в Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Република Северна Македония, които започнаха в понеделник, спряха преминаването на товарни превозни средства по критичен коридор, който свързва ЕС с Турция и Близкия изток, отбелязва агенцията.

В изявление късно снощи от черногорското министерство на енергетиката заявиха, че са поискали информация от петролни компании за запасите, както и за приблизителния период от време, в който редовните доставки на гориво биха могли да се поддържат.

От министерството казаха, че доставките са били практически намалени до наличното в бензиностанциите гориво, което би позволило на пазара да функционира още само няколко дни. Те също така призоваха хората да избягват да купуват прекомерни количества гориво на бензиностанциите.

Черногорската полиция заяви по-рано, че шофьорите на камиони имат разрешение да протестират до обяд в четвъртък.

Превозвачите настояват за удължаване на позволеното им време за престой в Шенгенското пространство, тъй като бързо достигат ограничението заради големите количества стоки, които превозват.