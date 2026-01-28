Шестима са задържани в Турция за шпионаж в полза на Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шестима души са задържани за политически и военен шпионаж в полза на Иран при операция на турското разузнаване (МИТ) и турската полиция, предаде турската държавна телевизия "ТРТ Хабер".

До операцията се стигнало, след като Главната дирекция за борба с тероризма в полицията и МИТ разкрили мрежа за връзка с Иранската революционна гвардия.

В хода на разследването в Инджирлик, където е разположена и военна база, е установено, че заподозрените са събирали информация за военни обекти и стратегически важни райони, разположени в Турция, както и за критични точки в чужбина.

Установено е, че те са наблюдавали и процесите по доставка на дронове през Турция към трети страни, пише БТА.

Операцията по залавянето на шпионите е проведена едновременно в окръзите Ван, Самсун, Ялова и Анкара по искане на Главната прокуратура в Истанбул. При разследването е използвано също така техническо и физическо наблюдение.