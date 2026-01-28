Първите дела от потърпевши на банковия обир по Коледа в Германия влязоха в съда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Започнаха първите дела, заведени от потърпевши на зрелищен обир в германска банка през декември, когато крадци използваха спокойния коледен период, за да си проправят път към трезора и да оберат милиони, заяви адвокат Даниел Кулман, цитиран от Ройтерс.

Кулман каза, че три дела, които са заведени в съда в Есен, държат банката отговорна за настъпилите вреди заради „слаба сигурност".

Миналия месец маскирани обирджии проникнаха в банков клон в западния град Гелзенкирхен през гаражна клетка, като успяха да пробият банков трезор с хиляди сейфове, съобщи полицията..

Случаят шокира Германия и попадна в новините в целия свят.

Нито съдът, нито банката досега са коментирали, пише БТА. Банката обаче обяви себе си за жертва на престъплението и подчерта, че помещенията ѝ „са били обезопасени в съответствие с одобрените най-съвременни технологии".