ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радослав Миленков има много ангажименти в ЕЦБ и БН...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22178437 www.24chasa.bg

Тръмп сложи своя снимка с Путин в Белия дом

4920
КАДЪР: Фейсбук/@ElizLanders

В Белия дом вече има окачена снимка на президента на САЩ Доналд Тръмп, на която той е заедно с руския президент Владимир Путин. Това съобщи журналистката от PBS News Елизабет Ландърс в своя публикация в социалната мрежа "Екс".        

"Забелязах нещо в преддверието, което свързва западното крило с резиденцията, което не бях виждала преди: рамка със снимка на президентите Тръмп и Путин от срещата на върха в Аляска", казва тя. 

Под нея има фотография на американския президент с внучката му.

На 15 август 2025 г. американският президент и Путин се срещнаха в Анкъридж, Аляска. Това бе първата среща на Тръмп с руския президент по време на втория му мандат като президент на САЩ. Това бе и първата среща между американски президент и Путин, откакто Русия започна пълномащабна инвазия в Украйна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

КАДЪР: Фейсбук/@ElizLanders

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание