Тръмп сложи своя снимка с Путин в Белия дом

В Белия дом вече има окачена снимка на президента на САЩ Доналд Тръмп, на която той е заедно с руския президент Владимир Путин. Това съобщи журналистката от PBS News Елизабет Ландърс в своя публикация в социалната мрежа "Екс".

"Забелязах нещо в преддверието, което свързва западното крило с резиденцията, което не бях виждала преди: рамка със снимка на президентите Тръмп и Путин от срещата на върха в Аляска", казва тя.

Под нея има фотография на американския президент с внучката му.

На 15 август 2025 г. американският президент и Путин се срещнаха в Анкъридж, Аляска. Това бе първата среща на Тръмп с руския президент по време на втория му мандат като президент на САЩ. Това бе и първата среща между американски президент и Путин, откакто Русия започна пълномащабна инвазия в Украйна.