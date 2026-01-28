"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обстановката в Румъния остава усложнена заради наводненията, причинени от проливните дъждове и интензивното топене на леда от последните дни, съобщават от Департамента за извънредни ситуации на Румъния в информация, изпратена и до редакцията на БТА.

Най-голямо струпване на ледени късове има в реките в окръг Марамуреш, в най-северозападната част на Румъния. Там са наводнени и най-много земеделски площи.

Властите са в тревога и заради леден къс с дължина приблизително 500 метра, който се е образувал в река Ребра в окръг Бистрица-Насауд в Североизточна Румъния.

Тежко е положението в окръзите Караш-Северин, Долж, Горж, Хунедоара и Мехединц, където пожарникари продължават да работят на терен, да отводняват къщи, дворове и мазета и да разчистват паднали дървета. В град Кълугерей те спасиха човек, преди да бъде отнесен от приливната вълна. Той е транспортиран в болница.

Няколко окръжни шосета в Долж продължават да са под вода.

За този окръг е в сила оранжев код за опасност от преливане на реките, пише БТА.

Местните медии цитират проучване на Румънския институт за оценка и стратегия (IRES), според което трима от десет румънци се страхуват от риска от наводнения.