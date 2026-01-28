Проруски активист беше осъден на 10 години затвор в Латвия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съд в Латвия осъди проруски активист на 10 години затвор за дейности, включващи подбуждане към национална и етническа омраза, предаде ДПА, като се позова на латвийския ежедневник „Латвияс Авизе" (Latvijas Avize).

Присъдата все още не е окончателна, се посочва в статията във вестника.

Шейсет и девет годишният мъж беше признат за виновен и за действия срещу независимостта, суверенитета, териториалната цялост и националната сигурност на Латвия.

Твърди се, че мъжът е разпространявал дезинформация и неверни твърдения през февруари 2025 г. по време на конференция на руска организация, свързана с Кремъл, в Москва, на която е присъствал онлайн. Той е твърдял, че в Латвия се извършва геноцид срещу руснаците и е предложил руска инвазия в Балтийските държави като възможно решение за прекратяването му.

В Латвия, която граничи с Русия и Беларус на изток, има голямо рускоезично малцинство, пише БТА.

Заради войната в Украйна, започнала преди почти четири години, балтийската държава също се чувства заплашена от Русия. В отговор на това правителството в Рига затегна правилата за пребиваване на руснаците в страната.