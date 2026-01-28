Сицилиански град увисна над пропаст заради свлачище (Снимки)

Нишеми се срутва бавно, 1500 души напуснаха домовете си

Нишеми, 30-хиляден град в сицилианската провинция Калтанисета, преживява една от най-тежките си кризи в съвременната история. Огромно и все още активно свлачище заплашва да погълне цели квартали, принуждавайки над 1500 души да напуснат домовете си, а властите- да се изправят пред драматични решения за бъдещето на селището. „Целият хълм се срутва към равнината на Джела", заяви без заобикалки ръководителят на италианската Гражданска защита Фабио Чичилиано след оглед с хеликоптер над засегнатата зона. Пред очите му се разкрила „отворена и жива рана", простираща се на фронт от около 4 км. СНИМКА: Бреговата охрана/Телевизия РАИ

Свлачището не само че не спира, а се разширява с всеки изминал час. Червената зона за сигурност с радиус от 150 м., въведена още в неделя, постепенно се разширява, тъй като рискът за населението нараства. Много от евакуираните вече знаят, че няма да могат да се върнат по домовете си. „Някои жилища са безвъзвратно загубени. Ще трябва да се изработи план за окончателна делокация на хората", подчерта Чичилиано.

Експертите са категорични, че става дума за изключително опасен тип свлачище. Проф. Марко Казини, генерален секретар на Регионалната администрация на Централните Апенини, обяснява пред в."Кориере дела сера", че свлачището в Нишеми е „ретрогресивно". То започва от по-ниските части на склона и постепенно „изяжда" терена нагоре, към самия град. „Това е все едно, да извадите първата книга от наклонена редица -цялата структура става нестабилна", казва той.

Причина за активирането на процеса са проливните дъждове от последните дни, които са наситили глинесто-песъчливата почва с вода. Това е увеличило значително нейното специфично тегло и е натоварило допълнително и без това нестабилния склон. В резултат на това цели участъци от хълма започват бавно, но неумолимо да се плъзгат надолу.

Журналистът и анализатор от в. „Кориере дела сера" Джан Антонио Стела припомня, че трагедията в Нишеми не е нито внезапна, нито непредсказуема. „Поне от 236 години е известно, че строителството върху тези глинести хълмове е било сериозна грешка", подчертава той. Още през 1792 г. археологът и натуралист Саверио Ландолина Нава описва катастрофално свлачище от 1790 г., продължило осем дни, при което самата планина се е деформирала и е образувала нови наклонени плоскости. По думите на Стела Италия е страната с най-много свлачища в Европа, но въпреки това отговорността рядко се търси. Данните показват драматичен ръст на тежките свлачищни събития -от 162 през втората половина на XIX век, до над 2200 между 1950 и 2008 г. Примерът със Сарно, където след Втората световна война броят на свлачищата рязко нараства и завършва с трагедията от 1998 г., остава болезнено актуален. „Въпросът е дали някога ще се поучим", заключава той. СНИМКА: Бреговата охрана/Телевизия РАИ

Кризата в Нишеми неизбежно предизвика и остри политически реакции. Губернаторът на Сицилия Ренато Скифани определи ситуацията като „изключително тежка" и увери, че регионът ще се погрижи засегнатите граждани да получат жилища. Той призна, че предварителната оценка на щетите от циклона „Хари" възлиза на около два милиарда евро, като сумата може да нарасне.

Лидерът на Демократическата партия Ели Шлайн настоя Нишеми да бъде третиран като специфичен случай заради активния характер на свлачището и призова да бъдат ангажирани най-добрите експертни ресурси. Тя предложи един милиард евро, първоначално предвиден за проекта за Моста над Месинския проток, да бъде пренасочен към засегнатите територии. Критиките бяха подкрепени и от други опозиционни сили. Според Анджело Бонели от Алианса на зелените и левицата правителството проявява „климатично безразличие", като инвестира милиарди в инфраструктурни проекти, докато за бедстващите райони отпуска сравнително ограничени средства.

Премиерът Джорджа Мелони също посети Нишеми, след като извърши въздушен оглед на засегнатите от лошото време зони в Сицилия. Междувременно достъпът до червената зона остава забранен дори за пожарникари и общинска полиция, докато не приключи оттичането на водата и теренът не стане по-стабилен. Едва тогава ще може да се направи по-точна оценка на щетите и да започнат проверки за евентуални строителни нарушения, макар че според заместник-кмета Пиетро Стимоло повечето сгради са изградени преди 1977 г., когато не е съществувал сегашният режим на разрешителни.

Нишеми вече стана символ на сблъсъка между природата, човешките грешки и политическите решения. Градът буквално виси над пропаст, а въпросът вече не е дали ще се промени, а как и на каква цена.