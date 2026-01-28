ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радослав Миленков има много ангажименти в ЕЦБ и БН...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22178620 www.24chasa.bg

Морска мина е забелязана близо до учебен полигон в Черно море

1204
Морска мина СНИМКА: Архив

Морска мина е била забелязана днес на плажа пред учебния полигона Капу Мидия на брега на Черно море, съобщават от Министерството на националната отбрана на Румъния.

„Периметърът е обезопасен с подкрепата на полицейския инспекторат на окръг Констанца и е приложена оперативната процедура, специфична за тази ситуация. Екип от специалисти по обезвреждане на взривни вещества от 39-ти водолазен център работи по идентифицирането и неутрализирането на откритата мина", става ясно от разпространената от ведомството информация.

Преди два дни в същия район бяха забелязани останки от дрон, които по-късно бяха детонирани, пише БТА.

Полигонът Капу Мидия е разположен на брега на Черно море на 30 км северно от град Констанца. На него се обучават артилеристите и зенитно-ракетните войски на румънската армия. През 2024 г. на полигона беше тествана батарея ракети земя-въздух "Пейтриът".

Морска мина СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание