Британският премиер Киър Стармър пристигна на посещение в Китай

Киър Стармър пристигна на първото посещение в Китай на британски премиер от 2018 г. насам, по време на което ще се опита да заздрави политическите и бизнес връзките с Пекин, докато отношенията между западните страни и САЩ стават по-нестабилни, предаде Ройтерс.

Стамър, чието сближаване с Китай беше критикувано от някои британски и американски политици, заяви, че Великобритания трябва да остане бдителна за потенциални заплахи, но не трябва да си позволява да игнорира възможностите, представени от втората по големина световна икономика.

„Няма смисъл да забиваме главата си в земята и да я заравяме в пясъка, когато става въпрос за Китай – в наш интерес е да се ангажираме (с него)", каза той в самолета. „Това е наистина важно пътуване за нас и ще отбележим някакъв напредък", добави Стармър.

Британският премиер, който отпътува с делегация от над 50 бизнесмени, утре ще се срещне с китайския президент Си Цзинпин и с премиера Ли Цян, преди да отпътува за Шанхай в петък, където ще се срещне с местни лидери.

Посещението може да отбележи сближаване между Лондон и Пекин, след години на дълбока вражда, заради репресиите на Китай срещу политическите свободи в Хонконг, подкрепата за Русия във войната ѝ с Украйна и обвиненията от британските служби за сигурност, че Китай редовно шпионира политици и длъжностни лица.

За Пекин това посещение предлага на страната шанс да се опише като стабилен и надежден партньор по време на глобален хаос.

Пътуването на Стармър последва напрежението с американския президент Доналд Тръмп заради заплахите му да превземе Гренландия, критиките му за британската сделка за отстъпване на архипелага Чагос на Мавриций, включително острова, на който е разположена американско-британска военновъздушна база, както и коментарите му, че съюзниците в НАТО са избягвали сраженията на фронта по време на войната в Афганистан.

В събота Тръмп заплаши да наложи сто процентови мита на канадските стоки, ако премиерът на страната Марк Карни подпише търговско споразумение с Китай, пише БТА.

Британският премиер продължава да смята, че Лондон може да продължи да задълбочава икономическите си връзки с Пекин без да разгневи Тръмп, заради дългата история на близко сътрудничество на страната му със САЩ.