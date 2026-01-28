Американски федерален съдия призова в съда началника на ICE

Главният федерален съдия в щата Минесота заяви вчера, че администрацията на президента Доналд Тръмп не е изпълнила съдебни разпореждания да предостави възможност за правна защита на задържани имигранти, предаде Асошиейтед прес.

В тази връзка той нареди началникът на Имиграционната и митническа служба на САЩ (ИМС/ICE) да се яви лично пред съда в петък, за да представи аргументи защо не следва да бъде подведен под отговорност за неуважение към съда.

В разпореждане от понеделник главният съдия Патрик Дж. Шилц заявява, че изпълняващият длъжността директор на службата Тод Лайънс трябва да се яви лично в съдебната зала. Шилц разкритикува остро начина, по който администрацията е организирала изслушванията за освобождаване под гаранция на задържаните от нея имигранти.

„Този съд прояви изключително търпение към ответниците, въпреки че те решиха да изпратят хиляди агенти в Минесота, за да задържат чужденци, без да осигурят каквито и да било механизми за справяне със стотиците дела за оспорване на законосъобразността на задържането и други съдебни искове, които неизбежно щяха да последват", написа съдията, цитирана от АП.

Разпореждането бе издадено ден след като президентът Доналд Тръмп възложи на специалния си представител по контрола на имиграцията Том Хоман да поеме ръководството на мерките за засилване на имиграционния контрол в Минесота, след втори смъртен случай този месец, при който един човек загина вследствие на действия на служител на ИМС по прилагане на имиграционното законодателство.

Вчера бяха изпратени запитвания за коментар до имиграционната служба и до говорител на министерството на вътрешната сигурност на САЩ, пише БТА.

„Ответниците многократно уверяваха съда, че осъзнават задължението си да спазват съдебните разпореждания и че са предприели стъпки, за да гарантират, че тези разпореждания ще бъдат спазвани занапред", добавя Шилц в документа. „За съжаление обаче нарушенията продължават."

Съдията посочи, че е наясно, че да се нареди на ръководител на федерална агенция да се яви лично пред съда е извънредна мярка. „Но мащабът на нарушенията на съдебните разпореждания от страна на службата също е извънреден, а изпробваните по-леки мерки не дадоха резултат", написа той.