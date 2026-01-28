Кипърският президент и лидерът на кипърските турци се срещнаха в Никозия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Република Кипър Никос Христодулидис и лидерът на кипърските турци Туфан Ерхюрман разговаряха днес в Никозия в присъствието на специалния пратеник на генералния секретар на ООН Мария Анхела Олгин, съобщи кипърската новинарска агенция КНА и БТА.

Вчера Олгин разговаря поотделно с двамата лидери.

В писмено изявление на Олгин след срещата се казва, че Христодулидис и Ерхюрман ще продължат усилията си за постигането на споразумения по различните инициативи за изграждане на доверие, както и за започване на преговори по същество по кипърския въпрос.

В съобщението се допълва, че двамата лидери са споделили предложенията си, с които да начертаят път съм нови преговори.

Днешната среща беше по покана на Олгин, която отбеляза значението на прекия диалог между двете страни в процеса.