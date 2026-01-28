14 дни преди фаталния пожар в Кран Монтана таванът на бара се разпадал (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Появиха се кадри от камери за видеонаблюдение, заснети две седмици преди пожара в швейцарския нощен клуб в Кран Монтана, в които се вижда стол, облегнат на вратата на аварийния изход. Заснети са също и служители, които използват щеки за билярд, за да закрепят изолационната пяна на тавана. .

Кадрите се появяват, след като собствениците на бара, 49-годишният Жак Морети и 40-годишната му съпруга Джесика Морети, обвиниха младите си служители, че са причинили пожара и са блокирали аварийния изход. 🇨🇭 Révélations sur le plafond de mousse à Crans Montana : vidéos exclusives et accablantes où on entend la voix du propriétaire Jacques Moretti évoquer avec un de ses salariés les réparations à faire 2 semaines avant l’incendie. #JT20h pic.twitter.com/dCK2bFE7cK — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) January 26, 2026

Във видеоклип, излъчен от канал France 2, се вижда как служител на нощния клуб закрепя паднали изолационни панели на тавана с помощта на билярдна щека и кърпи, съобщи "Дейли мейл".

На една от снимките се вижда и стол, подпрян на аварийния изход.

В един от клиповете служителят Гаетан Томас-Гилберт заснема това на видео и го изпраща на Жак Морети, който отговаря: „Да, изглежда добре. Махни останалите, моля."

Томас-Гилберт, който е получил тежки наранявания при пожара, по-рано е споделил с баща си, че има опасения относно безопасността в бара и че планира да напусне работа. КАДЪР: Екс/@le20hfrancetele

Опустошителният пожар на Нова година отне живота на 40 души и рани над 100.

Жак и Джесика Морети са обвинени от швейцарските прокурори в непредумишлено убийство, непредумишлено нанасяне на телесни повреди и непредумишлен палеж.