Сирийският лидер Ахмед аш Шараа пристигна в Москва

Преходният президент на Сирия Ахмед аш Шараа пристигна в Москва, предаде ТАСС.

Самолетът на сирийския лидер се приземи на московското летище Внуково.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по-рано заяви, че руският президент Владимир Путин и Аш Шараа ще обсъдят военното присъствие на Русия в Сирия.

По думите на Песков двамата лидери също така ще обсъдят икономическото сътрудничество и обстановката в Близкия изток.

„Ще има руско-сирийски преговори във формат на работен обяд, както и отделна среща между президента и г-н Аш Шараа", каза още говорителят.

Русия беше ключов съюзник на бившия президент на Сирия Башар Асад, който беше свален от власт от ислямистката коалиция на Аш Шараа през декември 2024 г. след продължила повече от десетилетие гражданска война, посочва Ройтерс.

Песков отказа да коментира появилата се в някои медии информация, че новите власти в Сирия водят преговори с Москва за екстрадицията на Асад, който е в изгнание в Русия, пише БТА. „Не коментираме темата за Асад", заяви той.

„Взаимоотношенията със Сирийската арабска република се развиват активно след смяната на ръководството", посочи още Песков. Той каза, че въпросът за изтеглянето на руските войски от базата им на летище в Сирия е прерогатив на Министерството на отбраната.