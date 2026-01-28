ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бурята Кристин взе жертва в Португалия, скоростта на вятъра достига 140 км/ч

Шофьорът е бил убит от падащо дърво северно от Лисабон. Бурята "Кристин" преминава през Португалия с вятър със скорост до 140 километра в час. Снимка: Архив

Шофьор загина по време на силна буря в Португалия, след като автомобилът му бе ударен от падащо дърво северно от Лисабон, предаде ДПА.

Атлантическата буря "Кристин" премина през крайбрежието на Португалия рано тази сутрин с вятър със скорост до 140 километра в час.

Властите призоваха хората да останат в домовете си, предаде държавната информационна агенция ЛУЗА.

Паднали дървета, реки, излезли от коритото си след обилни валежи, и сняг, паднал в райони на около 400 метра надморска височина, спряха влаковете и направиха пътищата непроходими.

Училищата остават затворени, а в определени моменти до 1 милион домакинства бяха без ток, съобщи държавната телевизия РТП.

Оттогава бурята се премести на изток към Испания, където властите също предупредиха за възможност от бури, високи вълни по крайбрежието и сняг дори на по-ниските места.

