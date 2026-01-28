Експерт: Най-вероятно Путин ще умре, докато още е на власт (Видео)

На 73 години Владимир Путин е достигнал възрастта, на която средно умират руските лидери, а краят на управлението му може да настъпи по-скоро, отколкото мнозина очакват. Това коментира д-р Джон Кенеди, ръководител на програмата за Русия и Евразия в RAND Europe, в предаване на "Дейли мейл".

Според експерта, въпреки засилващия се вътрешен натиск заради неуспешната инвазия в Украйна, икономическия спад и огромните човешки загуби, най-вероятният сценарий е Путин да умре, докато все още е на власт.

Кенеди посочва, че президентът е изградил система на пълна лоялност, като е поставил свои близки и дългогодишни съюзници на всички ключови позиции. Бруталното потушаване на всякакво несъгласие допълнително намалява шансовете за преврат или масови протести.

„Всички зависят от Путин. Той концентрира властта изцяло около себе си и това се засили още повече след пълномащабната война в Украйна", обяснява експертът. По думите му, след смъртта на опозиционера Алексей Навални не се наблюдава реална обществена мобилизация срещу режима.

Въпреки това Кенеди не изключва възможността за атентат срещу руския президент, особено от страна на регионални групи, които понасят най-тежките последици от войната. Много от войниците идват от бедни и отдалечени региони, където недоволството може да се натрупа с времето.

„Разликата между живота в Москва и този в регионите е огромна. В даден момент натрупаните обиди могат да излязат на повърхността", отбелязва той, като добавя, че въпреки засилената охрана, възможности за покушение винаги съществуват.

Кенеди предупреждава, че Западът трябва да се подготви за нестабилността, която би последвала смъртта на Путин. „Русия е узряла за промяна – въпросът е дали тя ще дойде отвътре, чрез елита, чрез военен преврат или чрез обществено въстание", заключава експертът.