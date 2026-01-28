ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Външният министър на Китай: Китай и ЕС не са съперници

Китайският външен министър Ван И Снимка: Архив Снимка: Архив

Китай и Европейският съюз за партньори, а не съперници, заяви китайският външен министър Ван И в телефонен разговор с дипломатическия съветник на френския президент Еманюел Макрон, Еманюел Бон, предадоха Ройтерс и Синхуа.

Пекин и Брюксел се придържат към еднакви или сходни позиции по въпроси като подкрепата на принципа за многополюсност и са способни да разрешават търговските спорове чрез диалог, подчерта още Ван И.

Той отбеляза също, че в началото на новата година международната обстановка е претърпяла значителни промени, като нестабилността и безредиците са в нарастване. Като големи държави, които се стремят към независимост и автономия, Китай и Франция трябва да засилят комуникацията и координацията си, да внесат заедно така необходимата стабилност в света и да използват по-добре стратегическата стойност на китайско-френските отношения, подчерта китайският външен министър, цитиран от в. "Глобал Таймс".

Ван повтори, че Китай и ЕС са партньори, а не съперници, факт, доказан от повече от 50 години плодотворно сътрудничество, пише БТА.

При настоящите обстоятелства Китай и ЕС трябва да засилят диалога, да изградят взаимно доверие и да задълбочат сътрудничеството. Неотдавнашните посещения в Китай на лидери на няколко европейски страни значително насърчиха отношенията между Китай и ЕС. Китай се надява, че Франция ще продължи да играе положителна роля в рамките на ЕС и ще спомогне за напредъка на здравословното и стабилно развитие на отношенията между Китай и ЕС, заяви още Ван И.

Китайският външен министър Ван И Снимка: Архив

