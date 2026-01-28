ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нови млечни продукти с българска закваска ще се пр...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22178975 www.24chasa.bg

Папа Лъв XIV призова да бъде сложен край на антисемитизма по целия свят

2512
Папа Лъв XIV СНИМКА: Виолина Христова

Папа Лъв XIV днес призова да бъде сложен край на антисемитизма по целия свят и отбеляза Международния ден в памет на жертвите от Холокоста с молитва за свят без предразсъдъци или расизъм, предаде Ройтерс.

„На този ежегоден повод за болезнено възпоминание отправям молитва към Всемогъщия да ни дари свят без повече антисемитизъм и без повече предразсъдъци, потисничество или преследване на което и да било човешко същество", заяви папата по време на ежеседмичната аудиенция във Ватикана.

Лъв Четиринадесети, който е първият папа американец, призова световните лидери „винаги да бъдат бдителни, така че ужасът на геноцида никога отново да не се стовари върху някой народ".

Международният ден в памет на жертвите от Холокоста, установен от ООН, бе отбелязан вчера.

Отношенията между Католическата църква и юдаизма се подобриха през последните десетилетия след векове на вражда, посочват Ройтерс и БТА.

Лъв Четиринадесети, както предшественика си папа Франциск, не веднъж е осъждал антисемитизма, откакто стана лидер на 1,4 милиарда католици по света миналия май.

Папа Лъв XIV СНИМКА: Виолина Христова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)