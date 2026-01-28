Папа Лъв XIV призова да бъде сложен край на антисемитизма по целия свят

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Папа Лъв XIV днес призова да бъде сложен край на антисемитизма по целия свят и отбеляза Международния ден в памет на жертвите от Холокоста с молитва за свят без предразсъдъци или расизъм, предаде Ройтерс.

„На този ежегоден повод за болезнено възпоминание отправям молитва към Всемогъщия да ни дари свят без повече антисемитизъм и без повече предразсъдъци, потисничество или преследване на което и да било човешко същество", заяви папата по време на ежеседмичната аудиенция във Ватикана.

Лъв Четиринадесети, който е първият папа американец, призова световните лидери „винаги да бъдат бдителни, така че ужасът на геноцида никога отново да не се стовари върху някой народ".

Международният ден в памет на жертвите от Холокоста, установен от ООН, бе отбелязан вчера.

Отношенията между Католическата църква и юдаизма се подобриха през последните десетилетия след векове на вражда, посочват Ройтерс и БТА.

Лъв Четиринадесети, както предшественика си папа Франциск, не веднъж е осъждал антисемитизма, откакто стана лидер на 1,4 милиарда католици по света миналия май.