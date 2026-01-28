КМГ проведе церемония по изпращане на репортерски екипи за Зимните олимпийски игри в Милано

На 28 януари Китайската медийна група (КМГ) проведе церемония по изпращане на репортерски екипи за Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026. Заместник-ръководителят на отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн произнесе мобилизираща реч и връчи знамената на екипа за излъчване и отразяване, екипа за техническо обезпечаване и екипа за развитие на пазара.

Шън Хайсюн подчерта, че Зимните олимпийски игри в Милано са първото голямо глобално спортно събитие за годината и важна възможност за Китайската медийна група да разшири допълнително своите предимства и да постави нови стандарти в международната спортна комуникация. Той заяви, че КМГ трябва задълбочено да прилага важните разяснения на китайския председател Си Дзинпин относно изграждането на силна спортна държава и да разказва ярко историите за китайските зимни спортисти, съобщава КМГ.

Същевременно Китайската медийна група трябва пълноценно да използва предимството си в международното разпространение на 85 езика, да разширява медийната дипломация, да разкаже историята на приемствеността „от Пекин до Милано", да представи резултатите от инициативата „300 милиона души участват в зимни спортове" и цялостно да покаже значимия принос на Китай за дългосрочната подкрепа на международното олимпийско движение за утвърждаването на олимпийския дух и за насърчаването на развитието на зимните спортове в световен мащаб.