Лидерът на ЕНП Манфред Вебер предлага ЕС да има президент

Длъжностите на председател на Европейската комисия и председател на Европейския съвет трябва да бъдат обединени, за да може ЕС да говори с един глас на световната сцена, предложи в сряда лидерът на Европейската народна партия Манфред Вебер. Това съобщи "Политико".

"Реформирането на ръководната структура на ЕС по този начин не би изисквало промени в договорите на блока. Това просто би означавало да се дадат и двете длъжности на едно лице. Може да се случи след следващите избори в ЕС през 2029 г.", аргументира се Вебер на събитие за бизнес лидери в Брюксел.

„Ние сме блокирани, безмълвни, без глас, нямаме думата на световната сцена и това трябва да спре", заяви председателят на най-голямата политическа партия в Европа.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ръководи изпълнителния орган на блока, който има власт над търговията, селското стопанство, единния пазар и други области на вътрешната политика, въпреки че външните работи се управляват от върховния дипломат на ЕС Кая Калас и председателя на Европейския съвет Антонио Коща, като и двамата се отчитат директно пред страните от ЕС.

Това фрагментирано разделение на властта не е „подходящо за задачата" в момент на геополитическа несигурност, каза Вебер, като администрацията на Доналд Тръмп в САЩ обърна международния ред с главата надолу.

На въпрос дали ще се кандидатира за бъдещата роля на „президент на Европа", Вебер отказа да отговори, като каза: „Не искам да коментирам".

По-късно той добави, че „бъдещето на тези въпроси е в ръцете на партийната структура и в ръцете на гражданите на Европа".

Вебер е лидер на ЕНП в Европейския парламент от 2014 г., а през 2019 г. се кандидатира за поста председател на Европейската комисия, но лидерите на ЕС избраха вместо него фон дер Лайен, тогавашен министър на отбраната на Германия.

В речта си Вебер също така заяви, че страните от ЕС трябва да преминат към гласуване с квалифицирано мнозинство по въпросите на външната политика и сигурността, вместо с единодушие.

Тази идея се обсъжда от години, но някои правителствени лидери са категорично против по-нататъшната европейска интеграция, сред които Виктор Орбан от Унгария и Роберт Фицо от Словакия.

Ако такава реформа не е възможна, тъй като би изисквала подкрепата на всички настоящи членове, страните, които желаят да продължат интеграцията, „трябва да продължат със специален договор за суверенитет" в областта на външната политика, заяви Вебер.