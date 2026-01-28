Тръмп: Иран да сключи споразумение за ядрените оръжия или следващата атака на САЩ ще е много по-тежка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Иран да „седне на масата за преговори и да сключи споразумение за ядрените оръжия или следващата атака на САЩ ще бъде много по-тежка“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Надяваме се, че Иран бързо ще „седне на масата за преговори“ и ще договори справедливо и равностойно споразумение – БЕЗ ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ – което да е добро за всички страни. Времето изтича, това е наистина от съществено значение!“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

Президентът на САЩ от Републиканската партия, който се оттегли от многонационалното ядрено споразумение с Техеран от 2015 г. по време на първия си мандат в Белия дом, отбеляза, че последното му предупреждение към Иран е било последвано от военен удар.

„Следващата атака ще бъде много по-тежка! Не позволявайте това да се случи отново“, написа Тръмп. Той също така заяви, че към Иран се приближава американска армада.

"Ако те искат преговорите да се състоят, ще трябва да спрат със заплахите и с прекомерните изисквания", заяви по-рано днес иранският външен министър Абас Арагчи в ефира на държавната телевизия, отбелязва Франс прес.