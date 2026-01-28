Вучич разговоря за НИС с руския посланик в Белград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сръбският президент Александър Вучич разговаря с руския посланик в Белград Александър Боцан Харченко за "възможни решения относно петролната компания на Сърбия НИС" и енергетиката.

Вучич обяви това в профила си в Инстаграм след срещата без да уточнява какви решения са обсъждали.

"Ще продължим да работим за осигуряване на стабилни енергийни доставки и устойчиви договорености, които защитават интересите на Сърбия и нашите граждани, чрез диалог и зачитане на съществуващите споразумения и сложните международни обстоятелства", написа Вучич.

Както заяви сръбският президент, той е обсъдил с руския посланик и актуалните международни обстоятелства и "важни за отношенията между Сърбия и Русия въпроси", пише БТА.

Дори след руската инвазия в Украйна и западните санкции, Белград остана един от малкото европейски партньори на Кремъл, въпреки че страната е кандидат за членство в Европейския съюз, припомня сръбската редакция на радио "Свободна Европа" (РСЕ)

Въпреки призивите на ЕС, Сърбия отказва да наложи санкции на Русия, обяснявайки това със "защита на националните интереси", предимно енергийната зависимост от Русия, но също и с подкрепата на тази страна за отказа ѝ да признае независимостта на Косово, добавя РСЕ.

Разговорът на Вучич с Харченко днес се провежда на фона на постигнатото споразумение между унгарската петролна компания МОЛ и "Газпромнефт" за продажбата на целия мажоритарен дял в сръбската петролна компания НИС, който представлява 56,15 процента.

Министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович заяви днес, че е планирано след като MOЛ поеме мажоритарния пакет, Сърбия да получи още пет процента от MOЛ, а в преговорите участва и държавната корпорация на Обединените арабски емирства (ОАЕ) "Абу Даби нешънъл ойл къмпъни" (Abu Dhabi National Oil Company / ADNOC).

"Газпронефт" продава на MOЛ, като основен клиент, и зад това трябва да има съвместна компания между MOL и ADNOC. Те ще уредят отношенията си, тоест процентите. Тези преговори все още не са приключили, така че нямам точна информация, но делът на ADNOC не е незначителен", каза Джедович Ханданович пред частната сръбска телевизия K1.

НИС бе поставена под американски санкции в началото на 2025 година, но те влязоха в сила на 9 октомври същата година след като многократно бяха отлагани.

Условието на Вашингтон да премахне ограниченията бе руският мажоритарен дял в единствената сръбска петролна компания НИС, която задоволява 80 на сто от потреблението на горива в страната, да бъде сведен до нула.