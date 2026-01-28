Гренландия: Необходимо е да се направи повече за наблюдението и сигурността в региона

Премиерът на Гренландия заяви днес, че има червени линии, които не могат да бъдат преминавани в дискусиите със Съединените щати, но призна, че е необходимо да се направи повече за повишаване на сигурността в региона на фона на по-агресивната Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Йенс-Фредерик Нилсен и датският премиер Мете Фредериксен бяха в Париж, за да се срещнат с френския президент Еманюел Макрон, за да получат подкрепа на фона на усилията на американския президент Доналд Тръмп да превземе арктическия остров, който от векове е датска територия.

Предстоят преговори между Гренландия, Дания и САЩ, за да се намери решение на кризата.

"Ние сме под натиск, сериозен натиск. Опитваме се да отблъснем външния натиск. Опитваме се да се справим с нашите хора, които са уплашени, изплашени", каза Нилсен в съвместен разговор с Фредериксен в университета "Сианс По". Но той също така заяви: "Трябва да засилим наблюдението и сигурността в нашия регион заради начина, по който Русия действа в момента."

Искането на САЩ за контрол над Гренландия разтърси трансатлантическите отношения и ускори усилията на Европа да намали зависимостта си от САЩ, въпреки че миналата седмица Тръмп оттегли заплахите си за налагане на мита и изключи възможността да завземе Гренландия със сила.

Фредериксен заяви, че кризата е показала, че по-голямата част от европейците са на едно мнение и са успели да се обединят, за да отблъснат исканията на Тръмп и по-специално заплахата му за допълнителни мита върху европейските държави.

Като заяви, че световният ред е променен завинаги и постави под въпрос какво може да се случи във Вашингтон занапред, тя подчерта, че е жизненоважно Европа да стане по-силна, но също така призова за трансатлантическо единство, тъй като е ясно, че Русия не иска мир. "Ако позволим на Русия да спечели в Украйна, те ще продължат", каза тя. "Най-добрият път напред за Съединените щати и Европа е да останат заедно."

Дипломатическият разрив между Дания - и двете страни основатели на НАТО - през последните седмици изглеждаше способен да застраши бъдещето на алианса, макар впоследствие спорът да беше върнат в рамките на дипломатическия диалог.

Половината от сушата в Арктика е руска територия. От 2005 г. Москва е отворила отново и модернизирала десетки военни бази от съветската епоха, както на арктическия континент, така и на островите край северното си крайбрежие. Русия твърди, че разговорите за това, че Москва и Пекин са заплаха за Гренландия, са мит, целящ да предизвика истерия, отбелязва агенцията.