Германската полиция претърсва офиси на "Дойче банк" като част от разследване за пране на пари

Германската полиция претърси офиси на Deutsche Bank във Франкфурт и Берлин в сряда сутринта, като част от разследване за пране на пари.

Акциите на германския кредитор за последно са поевтинели с около 2,7% след новината за разследването, което първо беше съобщено от Spiegel.

„Потвърждаваме, че прокурорите във Франкфурт в момента провеждат разследване в бизнес помещенията на Deutsche Bank", се казва в изявление на банката, съобщи CNBC.

„Сътрудничим напълно на прокуратурата. Не можем да коментираме повече по този въпрос", заявиха о тDeutsche Bank.

Разследването идва ден преди германският кредитор да публикува отчета си за четвъртото тримесечие и края на годината.

През 2022 г. германските правоохранителни органи претърсиха офисите на Deutsche Bank във Франкфурт като част от по-ранно разследване за пране на пари. През май същата година германската банка и нейното дъщерно дружество DWS бяха разследвани по обвинения в „зелено измами" в последното.

През 2018 г. Deutsche Bank беше проверена от 170 служители на правоохранителните органи като част от разследване за укриване на данъци на двама служители.

Разследването, което произтича от изтичането на така наречените „Панамски документи" от 2016 г., по-късно беше прекратено, а кредиторът беше глобен за пропуски в съответствието.