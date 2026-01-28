"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ освободиха двама руски моряци от задържания танкер "Маринера".

Москва съобщи, че двамата членове на екипажа на кораба, задържан по-рано този месец от Съединените щати в Северния Атлантик, са били освободени и пътуват към родината си, информира Би Ти Ви.

Американските власти поеха контрола над плаващия под руски флаг танкер, като заявиха, че той е част от т.нар. „сенчест флот", превозващ петрол от държави като Венецуела, Русия и Иран в нарушение на американските санкции.

Вашингтон публично обяви, че екипажът на „Маринера" може да бъде подложен на наказателно преследване. Русия определи подобен ход като „категорично неприемлив" и обвини САЩ, че ескалират напрежението и застрашават международното корабоплаване.

САЩ преследваха от миналия месец танкера, след като той се опита да избегне американската блокада около Венецуела

Съдбата на останалите членове на екипажа остава неясна.

По-рано този месец Русия обяви, че Съединените щати са взели решение да освободят двамата руски моряци, но миналата седмица външният министър Сергей Лавров посочи, че то все още не е било изпълнено.

САЩ задържаха танкера, който е бил ескортиран от руския военноморски флот, след преследване, започнало край бреговете на Венецуела.

Плавателният съд беше пререгистриран и преименуван, за да бъде поставен под руска юрисдикция, с цел да се възпрепятства опит на Съединените щати да го конфискуват в рамките на кампанията си срещу Венецуела.