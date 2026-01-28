Автоматично блокиране на волана може да е причинило трагедията с фенове на ПАОК

Оцелял от вчерашната катастрофа на микробус в Румъния, при която загинаха седем фенове на гръцкия футболен клуб ПАОК (Солун), твърди, че автоматичната система за спазване на лентата на движение може да е допринесла за инцидента, съобщава електронното издание на в. "Катимерини", позовавайки се на гръцки лекар, който го е посетил в болницата в Румъния. При катастрофата оцеляха само трима души от пътуващите в микробуса.

Трагедията се случи на двулентов път в западния румънски окръг Тимиш. Жертвите са пътували за мач от Лига Европа в Лион, Франция, в четвъртък. Не е ясно къде точно е седял свидетелят в микробуса, отбелязва изданието.

Видеозапис от катастрофата показва как черният миниван изпреварва автоцистерна и се насочва към собственото си платно, преди внезапно да завие обратно към насрещното движение и да се сблъска челно с ТИР.

Гръцкият лекар Димитрис Кукулас, който говори за държавната телевизия ЕРТ, посочва, че пострадалият мъж му е казал, че системата "асистент за спазване на лентата на движение" на автомобила е заключила волана, което е попречило на водача да се върне в лентата си след изпреварването, пише БТА.

Асистентът за спазване на лентата е система, предназначена да предпази превозното средство от неволно излизане от собствената лента, отбелязва изданието. Чрез използването на камери и сензори за засичане на маркировката на лентата тя може да предупреди шофьора или леко да намести волана, за да задържи автомобила в платното.

Властите разследват множество фактори, които биха могли да са причинили катастрофата, отбелязва "Катимерини".

Кукулас каза, че оцелелият, с когото е разговарял, е в по-добро състояние от другите двама ранени и има фрактури основно на долните крайници. Междувременно членове на семействата на жертвите започнаха да пристигат в Румъния, за да идентифицират близките си.

Румънският сайт Хотнюз уточнява, че д-р Кукулас е бил на посещение в Окръжната болница в Тимишоара заедно с гръцкия посланик в Румъния Лили Евангелия Граматика и гръцкия консул в страната. По думите на лекаря двама от тримата ранени са в състояние да комуникират.

Румънският здравен министър Александру Рогобете също публикува на страницата си във Фейсбук тази сутрин информация за състоянието на ранените, двама от които са на 20 години, а един - на 28. Той посочи, че в момента пациентите са със стабилна хемодинамика и продължава специализираното им лечение и наблюдение. "Медицинската ситуация остава динамична и се наблюдава внимателно от медицинските екипи", добави Рогобете.

Същевременно около 200 гръцки футболни фенове са се върнали от пътя си към Франция и са отишли снощи в Тимишоара, за да изразят подкрепата си към пострадалите, а малка група от тях е била допусната снощи в болницата. Феновете на ПАОК също така са запалили свещи и са поставили шалове със символите на любимия си отбор на мястото на катастрофата.