Макрон: Подкрепяме засилване на отбраната в Арктика

Франция подкрепя засилването на отбраната в Арктика, заяви френският президент Еманюел Макрон преди проведената днес среща с премиерите на Дания и Гренландия Мете Фредериксен и Йенс-Фредерик Нилсен, които са на посещение в Париж, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Като се има предвид позицията на Русия в Далечния север, икономическото присъствие на Китай и стратегическите последици от това сближаване, ние сме съгласни, че е нужно засилване на отбранителната ни позиция в Арктика“, каза Макрон. Той добави, че Франция също така подкрепя засилената бдителност и активност на НАТО в Арктика, посочи Макрон. „Готови сме да се присъединим към тези дейности“, заяви той. „Трябва да осигурим повече наблюдение и сигурност в нашия регион заради начина, по който Русия действа сега“, допълни френският държавен глава.

На свой ред премиерът на Гренландия заяви, са нужни преговори между Гренландия, Дания и САЩ, за да се опитат трите страни да намерят решение на кризата. Той обаче добави, че Гренландия има някои червени линии, които не могат да бъдат преминати. Нилсен не навлезе в подробности по този въпрос, а само изрази надежда, че споразумение ще бъде постигнато.

„Под натиск сме, сериозен натиск. Опитваме се да го отблъснем с чужда помощ. Опитваме се да се справим заедно с нашите хора, които се страхуват, които са изплашени“, каза освен това Йенсен след срещата си с Макрон, по време на дискусия, в която той участва заедно с Фредериксен в Института за политически науки в Париж.

Искането на САЩ за контрол над Гренландия разтърси трансатлантическите отношения и ускори европейските усилия за намаляване на зависимостта от Вашингтон, дори след като Тръмп миналата седмица оттегли заплахите за по-високи мита и изключи възможността за превземане на Гренландия със сила, отбелязва Ройтерс.

Фредериксен смята, че кризата е показала, че мнозинството европейци са на една и съща вълна и са успели да се обединят, за да се противопоставят на исканията на Тръмп, по-специално на заплахата му за допълнителни мита за някои европейски държави.

„Мисля, че през последните няколко седмици Европа е извлякла някои поуки“, каза тя по-късно на съвместна пресконференция с Макрон и Нилсен. Тя подчерта, че световният ред „се е променил завинаги“ и каза, че е жизненоважно Европа да стане по-силна, но също така призова за трансатлантическо единство, като се има предвид, че е ясно, че Русия не иска мир. „Ако позволим на Русия да спечели в Украйна, те (руснаците) ще продължат напред“, каза тя.

„Най-добрият път напред за САЩ и Европа е да бъде заедно“, посочи датската премиерка.

Дипломатическият разрив между Дания и САЩ, и двете членки на НАТО, през последните седмици сякаш заплашваше бъдещето на военния съюз, въпреки че конфликтът беше в полето на дипломацията.

Половината от сушата в Арктика е руска територия. От 2005 г. насам Москва отвори отново и модернизира десетки военни бази от съветската епоха, както в Арктика, така и на островите край северното си крайбрежие.

Русия твърди, че приказките на САЩ, че Москва и Пекин са заплаха за Гренландия, са мит, който разпалва истерия.