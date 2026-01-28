ЕС инвестира 650 млн. евро в трансгранична енергийна инфраструктура, включително в България

Европейската комисия ще отпусне близо 650 милиона евро под формата на безвъзмездни средства от Механизма за свързване на Европа за финансиране на 14 трансгранични проекта за енергийна инфраструктура — 6 за инфраструктура, включително интелигентни електроенергийни мрежи, и 8 за инфраструктура за водород. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

Тези проекти ще повишат енергийната сигурност и конкурентоспособността на ЕС.

Безвъзмездни средства за строителни работи в размер на почти 104 милиона евро ще бъдат отпуснати за проект за интелигентни мрежи между България и Румъния. Преносните и разпределителните мрежи ще бъдат модернизирани и цифровизирани, за да се подобри ефективността и да се даде възможност за сигурни потоци на електроенергия от производството на енергия от възобновяеми източници.

176 млн. евро ще бъдат насочени към стимулиране на водородната инфраструктура за декарбонизация на европейската промишленост. Проекти в Австрия, България (за 4,56 млн. евро), Франция, Германия, Нидерландия и Словакия ще получат безвъзмездни средства в подкрепа на проучвания в тази област.

Приетият неотдавна пакет за европейските електроенергийни мрежи подчертава, че подобрената свързаност е от решаващо значение за намаляването на цените на енергията за потребителите и промишлеността.